Водите на язовир „Жребчево“ отново достигнаха Потопената църква

Водите на язовир „Жребчево“ отново достигнаха до т.нар. Потопена църква от някогашното село Запалня. По данни от последния бюлетин на Министерството на околната среда и водите водоемът е запълнен на около 75% от общия си обем.

След няколко безводни години нивото на язовира се повиши и водата отново обгърна храма „Свети Иван Рилски“. За последно църквата бе под вода през 2020 г.

Освен църквата, над водата остават и гробищата на някогашното село Запалня, които също се намират на по-високо място и засега не са залети.

Мястото привлича туристи през цялата година и е предпочитано за разходки, риболов и плаване с лодки. Край храма традиционно се организира рок фестивал по повод Джулай морнинг, провежда се и земляческа среща на потомците на жителите на селото.

Църквата „Свети Иван Рилски“ е единственият останал видим спомен от историята на селото, потопено във водите на язовир „Жребчево“ в началото на 60-те години на миналия век. Под водата остават къщите, читалището, селската кръчма и розовите градини на Запалня.

Храмът е построен през 1891 г. от тревненски майстори. Той е издигнат на по-висок хълм над самото село. Когато става ясно, че Запалня ще бъде изселено и залято, местните жители пренасят иконите и църковната утвар в храма в Гурково, припомня БТА.