Максим и Венета Бехар се завърнаха от космическата си подготовка в САЩ с отличие

Максим Бехар и съпругата му Венета бяха посрещнати официално днес след завръщането си от САЩ в офиса на Атлантическия клуб в България в софийския Тех Парк.

Семейство Бехар успешно премина пълния курс на тренировки за космонавти в NASA U.S. Space & Rocket Center – aмериканският космически и ракетен център центъра на НАСА в град Хънтсвил, щата Алабама, и вече от два дни са отново в България. Те са първите българи, завършили с отличие тази подготовка в центъра, който подготвя космонавти и участници в американски космически мисии и е сред най-авторитетните тренировъчни бази в света.

Тяхното участие бе част от проекта „АЛО, КОСМОС!“ на Атлантическия клуб в България – уникална програма, провеждана веднъж годишно и достъпна само за 16 участници от целия свят.

„Щастлив съм, че нашата програма „Здравей Космос“ успя за първи път за си партнира с центъра на НАСА в Хънтсвил и оценката ни е, че семейство Бехар се справиха отлично. Казваме им сърдечно „добре дошли“ и ще ги очакваме да разказват много подробно по време на нашия космически фестивал в края на юни в София“, каза при посрещането председателят на клуба Соломон Паси.

Максим и Венета споделиха, че програмата включва интензивни симулации на космически полет, упражнения за работа в безтегловност и специализирани EVA тренировки (излизане в открития космос). Участниците преминават през сценарии, максимално близки до реалните условия на космически мисии, под ръководството на инструктори с опит в американската космическа програма.





