Кушия за Тодоровден и празник на конната полиция в София

В събота официално ще бъде отбелязан Тодоровден в София.

По традиция на този ден в кв."Бенковски" Столичната дирекция на вътрешните работи, Народно читалище „Георги Бенковски" и Столична община-район Сердика организират празник.

Той ще започне на площада в кв. „Бенковски" в 10.30 ч. Тази година денят съвпада с честването на 70-годишния юбилей на конната полиция, създадена като Ескадрон към Софийското градско управление през 1956 година.

Празникът ще продължи с демонстрации от група “Конна полиция" – ОСПС-СДВР и концерт, които ще се състоят на стадион „Бенковски" от 11.30 ч.