Кушия за Тодоровден и празник на конната полиция в София
В събота официално ще бъде отбелязан Тодоровден в София.
По традиция на този ден в кв."Бенковски" Столичната дирекция на вътрешните работи, Народно читалище „Георги Бенковски" и Столична община-район Сердика организират празник.
Той ще започне на площада в кв. „Бенковски" в 10.30 ч. Тази година денят съвпада с честването на 70-годишния юбилей на конната полиция, създадена като Ескадрон към Софийското градско управление през 1956 година.
Празникът ще продължи с демонстрации от група “Конна полиция" – ОСПС-СДВР и концерт, които ще се състоят на стадион „Бенковски" от 11.30 ч.
Още по темата:
- » Кога се пада Тодоровден и какво повелява традицията за празника
- » Тодоровден е! Вижте поверията и обичаите
- » Тодоровден е, ето какви са поверията
Коментирай
Най-четено от Общество
„Малък гигант“: Бебе с впечатляващи размери се роди в столична болница15:00 27.02.2026 | Общество
Последно от Общество