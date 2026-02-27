Ситуацията с отпадъците в България е извън контрол

Ситуацията с отпадъците в България е изумителна и това е сектор извън контрол, каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на редовния парламентарен контрол. Упражняваме контрол много стриктно, но трябва да работим много по-сериозно, за да може този контрол да е ефективен и в него да се включат общини и областни управители, добави Попов. Той каза, че се е срещнал с много от кметовете и областните управители в страната и е подчертал въпроса пред тях.

Усилията не могат да се прехвърлят на кметовете, необходима е намеса, както и действия на всички равнища, каза още Попов. Докато не развием системите, които да превръщат отпадъка в стока и той да се използва като ресурс, и докато няма сериозна и отворена конкуренция между отговорните институции и организации за прозрачна работа, ще продължим да виждаме тази ситуация, каза служебният министър. Поемам ангажимент да говоря с отговорните министри по въпроса, който е приоритетен. Не мога да обещая, че ще го решим за два месеца, но ще работим по въпроса, заяви Попов.

На въпрос какви мерки ще бъдат предприети да не бъде възобновено, след като е било изчистено, незаконно сметище до село Цалапица, ресорният министър отговори, че на 3 февруари от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив и община Родопи е извършена проверка, след която е констатирано, че районът е изчистен, с изключение на общински път с три купчини различни отпадъци. РИОСВ-Пловдив е дала предписание на кмета на община Родопи за почистване на нерегламентираното замърсяване, както и за предприемане на мерки да не се допуска повторно такова, каза Попов. Той допълни, че на 10 февруари общината е уведомила, че даденото предписание е изпълнено, след което е извършен контрол и е установено, че в района няма отпадъци.

Почистването на нерегламентирано замърсени зони и предприемането на мерки да не се допусне създаването на незаконни сметища е компетентност на кметовете на общините, каза Попов.

На въпрос за проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси на територията на община Карлово и потенциалните замърсители, идентифицирани до момента, служебният министър на екологията отговори, че до момента не е постъпило уведомление за инвестиционно предложение, което е нужно за оценка на въздействието върху околната среда. Предвид липсата на предложението понастоящем произнасяне на компетентен орган е невъзможно, каза Попов. Той допълни, че Министерството на околната среда и водите предприема всички превантивни мерки за идентифициране и оценяване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Казусът е с национално значение и се следи. Министерството ще направи всичко възможно процедурите да бъдат спазени стриктно, заяви Попов.