Експертизата на Ники Златков е готова, не позволяват на майка му да види тялото

Майката на открития мъртъв до връх Околчица Николай Златков, Ралица Асенова, все още не може да погребе сина си, не ѝ позволяват и да види тялото му.

Асенова е отишла до Съдебна медицина във Враца, където се е опитала да подаде молба за незабавно уведомяване при освобождаване на тялото на 22-годишния Николай, открит мъртъв в кемпера заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев, съобщи Offnews.bg.

Първоначално в Съдебна медицина отказвали да приемат молбата, но след много увещавания я входирали.



Съдебният лекар е потвърдил, че експертизата на сина ѝ е готова и вчера е изпратена към прокуратурата. Отказал е обаче да я предостави.

Съдебният медик е звъннал на наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов по телефона, но той наредил да не дава разрешение Асенова да види тялото.



Още преди две седмици Асенова е подала чрез адвокат молба за освобождаване на тялото на Николай, но все още няма отговор.

След като не я допуснали да види тялото, майката е отишла в прокуратурата, за да се срещне с прокурор Радойнов. Оказало се, че той не е в прокуратурата.



Ралица Асенова е поискала да се срещне с ръководителя на Окръжна прокуратура-Враца Владимир Сираков, но той е бил в отпуск. Заместникът му Владимир Дилков също не бил на работа. След много настоявания да получи отговори, тя е била приета от дежурния прокурор Ивайло Хайтов, който по думите ѝ се е държал безобразно, много грубо и крещял на нейната адвокатка. Казал ѝ, че ако бъде допусната да види тялото, това може да замърси разследването.

Асенова настояла той да поиска разрешение от Радойнов да я допуснат до моргата. Хайтов не пожелал да говори пред нея с наблюдаващия прокурор. След като майката излязла от стаята, той се чул с колегата си и после ѝ казал, че няма да получи разрешение. Потвърдил, че вчера е получена експертизата от Съдебна медицина, но още не я били прочели и можело да решат повторни действия, а ако междувременното майката види тялото, това може да компрометира разследването.

На настояванията на Ралица Асенова, че тя има право да види тялото на сина си и да бъде уведомена, когато то бъде освободено, прокурор Хайтов отговорил грубо и заплашил, че ще я изгони.

Жената така и не била допусната, макар с адвокатката ѝ да уверили прокурора, че никой няма да докосва тялото.