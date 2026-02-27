„Огън и лед“ разпалват „Кукерландия“: Зрелищно начало, което ще разтърси Ямбол

Магнетично начало на „Кукерландия“ с „Огън и лед“. Специален спектакъл на „Чинари“, „Булгарина“, „Етнотикс“, „Чинари Дръмс“ и „FIRETER“ за откриването на фестивала, съобщиха от Общината.

Вечната борба между доброто и злото ще оживее в специално създаден за началото зрелищен музикално-танцов и огнен спектакъл - „Огън и лед“. Завладяващите танцьори от Ансамбъл „Чинари“, нежните гласове на „Булгарина“, виртуозните музиканти от група „Етнотикс“, магнетичните перкусионисти от „Чинари Дръмс“ и огненото шоу „FIRETER“ ще изградят пред очите на публиката свят на мрак и светлина, в който минало, настояще и бъдеще се преплитат в едно магнетично преживяване.

Към тях ще се присъединят също Градският духов оркестър, Кукерската група на град Ямбол, Танцова школа „Всички стъпки“ с ръководители Лилия и Антон Мъхчиеви и Емил Петков, клуб „Ямболско настроение“ с ръководител Мая Барбазонова, клуб „Ямболи“ с ръководители Красимира Бошева и Диана Динева, клуб за народни хора „Българе“-Ямбол с ръководител Светлана Тодорова, танцов клуб „Радост“ с ръководител Радост Георгиева. Сценарият и режисурата е на Асен Павлов.

Спектакълът е мощен символ на духовната сила и единството на българските традиции, които продължават да живеят и да вдъхновяват нови поколения. Водещ на откриването на „Кукерландия“ ще бъде актьорът и музикант Александър Сано. Откриването на „Кукерландия“ ще завърши с красива заря над Ямбол.

Рекорден брой участници и гости на „Кукерландия“ 2026: Невиждан празник на маскарадните обреди в България и света

Спектакълът е сред дейностите, които община Ямбол реализира с културните оператори по проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, Договор № BG-RRP-11.021-0001-C02.

Проектът е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ от Национален план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейския съюз - NextGenerationEU.

Събитието популяризира българските кукерски традиции и обичаи. Фестивалът събира кукерски групи от цяла България и от чужбина, които представят своите уникални маски, костюми и ритуали.

Целта на Кукерландия е да съхрани и развие нематериалното културно наследство, свързано с маскарадните игри, като същевременно привлича туристи и стимулира местната икономика.

Той включва паради, конкурси, изложби и други съпътстващи събития, посветени на древните езически ритуали за прогонване на злите сили и посрещане на плодородието.