Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +6
Сандански: +7 / +11
Русе: +1 / +6
Добрич: +0 / +5
Видин: +3 / +9
Плевен: +1 / +8
Велико Търново: +1 / +7
Смолян: -3 / +1
Кюстендил: +4 / +10
Стара Загора: +0 / +4

Уикенд прогноза за времето

Уикенд прогноза за времето
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.


През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. По-значителна ниска облачност ще има над Източна България, където ще духа до умерен вятър от север-североизток. В сутрешните часове на отделни места в котловините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, за София - около минус 3°.

Утре ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там ще се установява предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България - до 15°, за София - около 11°.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя времето ще бъде предимно слънчево. Почти тихо или със слаб вятър от юг-югоизток. Преди обяд на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°. В понеделник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с още 2-3 градуса.

