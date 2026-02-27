Стенли опериран по спешност
Големият Станислав Славев – Стенли изправи на нокти феновете си, след като обяви, че е преминал през тежка хирургична интервенция.
Макар и видимо отпаднал, Стенли намери сили да благодари на своите спасители в бели престилки.
Рок легендата не разкрива точната диагноза или причината за спешната намеса, но думите му подсказват, че ситуацията е била критична.
Към видеото той написа и послание за тях: „За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия. Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ 'Св. Екатерина'".
Още по темата:
- » Певецът Стенли пусна стряскащо ВИДЕО от апокалипсиса в Арапя, където плажува
- » Кис дарява китара на детската болница в Манчестър
- » Стилиян Петров: Лудогорец е на светлинни години пред ЦСКА и Левски
Коментирай
Най-четено от Общество
Сирни Заговезни е! Как да поискаме прошка и какви са обичаите09:00 22.02.2026 | Общество
Последно от Общество