Европейската комисия пренебрегна критиките и започна да прилага сделката с Меркосур

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви в петък, че комисията ще започне временната прилагане на търговската сделка между ЕС и Меркосур, въпреки продължаващата опозиция и правната проверка, инициирана от Европейския парламент. Споразумението, което цели да създаде зона за свободна търговия, обхващаща над 720 милиона души в ЕС и южноамериканския блок Меркосур – включително Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай – се преговаря от 25 години и остава силно спорно. Критиците, водени от Франция и Полша, твърдят, че сделката може да изложи европейските фермери на нечестна конкуренция, докато Германия и други поддръжници подчертават потенциала за отваряне на латиноамериканските пазари за европейските износители.

Фон дер Лайен подчерта, че сделката дава на Европа стратегическо предимство на първопроходец в конкурентната глобална икономика и предоставя възможности, които преди това са били недостъпни за европейските компании. Тя заяви, че Комисията е обсъдила подробно стъпката с държавите членки на ЕС и евродепутатите, и въпреки че Европейският парламент е изпратил споразумението за разглеждане от Съда на Европейския съюз през януари – ефективно забавяйки окончателното ратифициране – Комисията запазва правото да прилага споразумението временно, след като страните от Меркосур завършат своите одобрения. Аржентина и Уругвай ратифицираха споразумението в четвъртък, което позволи на ЕС да продължи.

Решението да се пристъпи към временно прилагане нарушава практика, съществувала повече от десетилетие, според която се изчаква Европейският парламент преди въвеждането на търговски споразумения, което може да засили напрежението с скептични законодатели и столици. Фон дер Лайен увери, че Комисията ще продължи сътрудничеството с всички институции на ЕС, за да осигури прозрачност и гладък процес, като описа сделката с Меркосур като едно от най-значимите споразумения от първата половина на този век. Италианският външен министър Антонио Таяни приветства стъпката, отбелязвайки потенциала й за увеличаване на италианския износ и икономически растеж, докато противниците остават загрижени за дългосрочното въздействие върху европейското земеделие и търговския баланс.