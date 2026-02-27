Ветеран от Втората световна война от Хасково навърши 102 години
Ветеранът от Втората световна война от Хасково Аврам Исак Ниего посрещна 102-ри рожден ден, съобщиха от Военно Окръжие - Хасково.
По този повод началникът на Военно окръжие – Хасково подполковник Петър Петков посети дома му и го изненада с празнична торта, поздравителен адрес и китка здравец - символ на здраве, дълголетие и благополучие.
„Свободата, на която днес се радваме не ни е дадена даром, тя е извоювана с усилията и саможертвата на хора като Вас. Вашият принос към Родината не се измерва само с подвига на бойното поле, а с примера, който оставяте на идните поколения – пример за чест, отговорност и любов към България”, се подчертава в поздравителния адрес.
Думите на признателност видимо развълнуваха Аврам Ниего. В добро здраве и завиден оптимизъм той благодари на подполковник Петков за жеста и оказаното внимание.
Посещението се превърна в малък празник и за роднините на ветерана, които споделиха празничните емоции и радостта от посещението, разнообразило ежедневието на рожденика.
