  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +6
Сандански: +7 / +11
Русе: +1 / +6
Добрич: +0 / +5
Видин: +3 / +9
Плевен: +1 / +8
Велико Търново: +1 / +7
Смолян: -3 / +1
Кюстендил: +4 / +10
Стара Загора: +0 / +4

Ветеран от Втората световна война от Хасково навърши 102 години

  • Сподели в:
  • Viber
Ветеран от Втората световна война от Хасково навърши 102 години
A A+ A++ A

Ветеранът от Втората световна война от Хасково Аврам Исак Ниего посрещна 102-ри рожден ден, съобщиха от Военно Окръжие - Хасково.

По този повод началникът на Военно окръжие – Хасково подполковник Петър Петков посети дома му и го изненада с празнична торта, поздравителен адрес и китка здравец - символ на здраве, дълголетие и благополучие.


„Свободата, на която днес се радваме не ни е дадена даром, тя е извоювана с усилията и саможертвата на хора като Вас. Вашият принос към Родината не се измерва само с подвига на бойното поле, а с примера, който оставяте на идните поколения – пример за чест, отговорност и любов към България”, се подчертава в поздравителния адрес.

Думите на признателност видимо развълнуваха Аврам Ниего. В добро здраве и завиден оптимизъм той благодари на подполковник Петков за жеста и оказаното внимание.

Посещението се превърна в малък празник и за роднините на ветерана, които споделиха празничните емоции и радостта от посещението, разнообразило ежедневието на рожденика.

#втора

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите