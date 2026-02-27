Андрей Гюров: Сметките за ток не са изненада, цената на водата е "задържана", за да избухне при служебния кабинет

В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата естествено се използва за политически внушения, както и за прехвърляне на отговорност. Затова нека бъдем много ясни. Сметките за електроенергия не са изненада. Както знаете, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока - общо с около 14%. Когато към това прибавим и завишеното потребление през студените месеци, логично се стига до по-високи сметки. Това са решения, които са взети преди настоящото управление.



Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, с които обсъди високите сметки за ток и цените на питейната вода.

По думите му ситуацията с високите сметки за ток "важи и за водата". "Предложението за повишение на цената беше прието през месец декември от КЕВР и умишлено е било задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това също са назначения и действия, предприети от предишния кабинет", категоричен е Гюров.

Според него не "говорим за „ново правителство - нови цени“, а за ново начало при вече взети решения. "Разбирам, че политическият отговор е едно, но хората са искрено притеснени за своите сметки. Затова днес свиках спешна среща с ресорните министри, които да предложат конкретни решения и мерки за облекчаване на натиска върху гражданите", изтъкна министър-председателят.

Енергийният министър Трайчо Трайков изтъкна, че отговорност на правителството е да осигури защита на правата на клиентите, както и да следи за регулиране на цените. „Институциите работят в тясна координация и съгласно закона. От началото на мандата ни започнахме работа. Проведохме среща с КЕВР, за да получим доклад за проверките им. Бяха прегледани количествата потребена енергия и голяма част от по-високите сметки се дължи именно на нея. За да проверим дали електромерите отчитат правилно, има допълнителна проверка от независима лаборатория, както и от енергийното министерство. Сверяват се фактурите и показанията на електромерните табла, проверяват се пломбите, както и изправността на съоръженията”, обясни Трайков.

Освен това, по думите му, се провеждат разговори с Фонда за сигурност на енергийната система, който изплаща компенсациите на електроразпределителните предприятия. „Той покрива разликата между по-ниските, регулирани цени, и пазарните, на които се купува ток. Правим сравнение за разликата между цените. Искаме да покрием всички варианти за възможни грешки или злоупотреби. По данни от КЕВР, в много малък процент от сигналите е установено нарушение. Дори и 1 клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени. Ако констатираме умишлено нарушение, ще има санкции”, зарече се министърът.

През времето на проверката постъпват нови жалби с подозрения за нередности при по-високи сметки, уточни Трайков. „Накрая ще бъде проверено и дали всички изисквания по закон за компенсиране на клиентите са изпълнени. На всяка жалба ще бъде отговорено индивидуално, а ако има компенсации, се приспада от следващата сметка”, подчерта Трайков.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева уточни, че цените на водата в България се определят на пазарен принцип и бяха повишени координирано още в четвъртък. „В тази връзка апелирам към Комисията за защита на потребителите и към Комисията за защита на конкуренцията също да извършат проверка. Ние вече бяхме заедно с тях при кметовете и сме на разположение за съдействие”, заяви тя.

По думите ѝ тя разполага със справки от структурите на пряко подчинение към МРРБ, включително от "ВиК холдинга", който отговаря за ВиК дружествата. "Те са ми предоставили информация, но все още не съм имала възможност да се запозная подробно с нея. Когато се запозная с цялостната картина и проверя данните поне от два или три независими източника, ще изляза с официална позиция. Искам да благодаря и на КЕВР, които още във вторник дойдоха, за да ми представят тяхната информация по темата", посочи тя.

Щонова вече сезира Комисията за защита на потребителите за започване на проверки в офисите на трите големи електроснабдителни дружества в страната. Това решение идва след жалбите заради фактурите за ток през януари и последващ анализ на сигналите, постъпили в КЗП от началото на годината.

Енергийните оператори трябва да предоставят информация за броя на получените жалби, кои от тях са признати за основателни, колко са удовлетворени и по какъв начин. Освен това ще се изискват сключените типови договори и общите условия за енергоснабдяване, както и детайли за характера на постъпилите оплаквания.

Припомняме, че след вълната от недоволство, анализът на трите енергоразпределителни дружества показа нов ръст във фактурите за февруари. Като основна причина компаниите посочват завишеното потребление през отчетния период.

⇒ „Енерго-Про” (Североизточна България) отчита ръст от близо 8% в сметките;

⇒ „Електрохолд” (Западна България) - средната сметка е по-висока с около 4%;

⇒ EVN (Югоизточна България) - разчетите показват повишение на средната фактура с 6%.

А служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща компенсации след високите сметки за ток на домакинствата. Обезщетенията може да бъдат приспаднати от следващата фактура или сумите да бъдат възстановени. Това обаче ще се случи само при подадена жалба и ако проверката по нея е доказала нарушение.