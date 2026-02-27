Утвърдиха цената на природния газ за март

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за март 2026 г. в размер на 32,60 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената от Комисията цена е по-благоприятна за потребителите в сравнение с първоначалното заявление на обществения доставчик. На откритото заседание „Булгаргаз“ обяви, че поради намалените заявки от клиенти е възможна ценова корекция в посока на намаление - от 32,85 евро/MWh до 32,60 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). По този начин стойността на синьото гориво е увеличена минимално и спрямо февруари изменението е сведено до под 1%.

Справка в исторически план показва, че утвърдената цена от 32,60 евро/MWh е с близо 27% по-ниска в сравнение с година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро/MWh (87,58 лв./MWh).

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. В ценовия микс за месеца е включен втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, както и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ замарт 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.