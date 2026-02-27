За къде пътуваме: Най-посещаваните страни от българи

През януари 2026 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към страни на Балканите, според предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ): Най-посещаваните от българи страни са Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Германия, Австрия, Република Северна Македония, Италия, Обединеното Кралство, Испания. Отново най-много граждани на балкански страни са посещавали нашата. Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния, Турция, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия, Германия, Австрия, Израел, Обединеното кралство, Италия.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2026 г. са 625 900 или с 4,2 на сто повече от януари 2025 г., като е регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Посещенията на чужди граждани в България са 790 300 или с 6,9 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 27,5 на сто от всички посещения на чужди граждани в България.

Справка в НСИ показва, че пътуванията на българите в чужбина през януари 2025 г. са били 600 400 или с 11,7 на сто повече в сравнение с януари 2024 година, а посещенията на чужденци в страната - 739 000, което е било с 0,3 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.