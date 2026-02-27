  • Instagram
"Възраждане" се регистрира в ЦИК за изборите през април

"Възраждане" се регистрира в ЦИК за изборите през април
"Възраждане” се регистрира в ЦИК за участие в предсрочния парламентарен вот през април.

От партията заявиха, че са внесли над 6 хиляди подписа, пояснява БНТ.

"Възраждане" тръгва на тези избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация", заяви депутатът Петър Петров.

Той отбеляза, че листите са готови и ще бъдат регистрираме в срок.

“Всяка партия, която намери място в 52-рото НС е добре дошла да разговаря с нас, ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, коментира още той във връзка с бъдещи управленски конфигурации.

