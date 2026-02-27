Как ще отбележим 3 март 2026 г.? ПРОГРАМА по градовете

Трети март е една от най-значимите дати в българската история – денят, в който отбелязваме Освобождението на България. През 2026 година празникът ще бъде представен с богата програма от събития в цялата страна – от тържествени церемонии и военни ритуали до концерти, възстановки и инициативи за деца и семейства. Във всички градове ще се проведат разнообразни прояви, които съчетават почит към миналото с празнична атмосфера и културни изживявания. В тази статия ще откриете актуална програма по градовете, за да изберете как и къде да отбележите националния празник.

Копривщица

В Копривщица празничната програма ще започне в 11:00 часа на площад „20 април“ с официално откриване. Предвидена е възстановка на епизоди от историята под надслов „Копривщица свободна“, след което празникът ще продължи с народно веселие с участието на певеца Илия Луков. Организатори на тържествата са общината, музейната дирекция, местни културни институции и образователни организации, които традиционно събират гражданите около националната памет.

Пирдоп

В Пирдоп честванията ще преминат под мотото „Разказваме за свободата“. От 10:00 часа ще започне поднасяне на венци и цветя на няколко знакови места – пред паметника на опълченците, при храма „Св. Успение Богородично“ и на площад „Тодор Влайков“, където ще се състои и тържествено издигане на националния флаг. В програмата участие ще вземат ученици, гвардейски състави, литературно-театрални формации и детски вокални групи. Тържествена програма е подготвена и в Челопеч, където от 16:30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на загиналите във войните на площад „Освобождение“. Час по-късно празничният ден ще продължи с концерт в салона на Народно читалище „Труд и постоянство – 1901“, който ще събере местни самодейци и жители на общината.

Мирков

В Мирково също е предвидена богата програма. Сутринта ще започне с поднасяне на венци и цветя на паметници на територията на селото, ще последва възпоменателна церемония в двора на църквата „Св. вмчн. Димитрий“, а финалът ще бъде тържествено издигане на националното знаме в село Буново. В празника ще се включат младежки духов оркестър, ученици и местни културни състави. Жителите и гостите на община Антон са поканени на празничен концерт, посветен на Националния празник на България – 3 март. Събитието ще се проведе на 3 март 2026 г. (вторник) от 18:00 часа в салона на местното читалище, а входът ще бъде свободен за всички желаещи. В празничната програма са включени български песни, патриотични произведения и народни танци, посветени на свободата, историческата памет и националната гордост. Организаторите обещават емоционална вечер, в която чрез музика и танц ще бъде отдадена почит на героите, жертвали живота си за свободна България

Берковица

По повод Националния празник на Република България – 3 март, Община Берковица кани всички жители и гости на града да се включат в празничната програма, посветена на 148-ата годишнина от Освобождението на България.

Преди 148 години страната ни смело отхвърля османското иго и гордо заявява своята свобода. На този светъл ден отдаваме почит към хилядите знайни и незнайни герои, които с живота си извоюваха независимостта и бъдещето на Родината.

На 3 март 2026 г., от 11:00 часа ще се състои Тържественото честване на площад „Йордан Радичков“, където представители на местната власт, културни институции и граждани ще поднесат венци и цветя в знак на признателност.

В 11:20 часа ще започне Празничен концерт-спектакъл. Специален гост ще бъде обичаната българска изпълнителка Нина Николина и нейният бенд, които ще допринесат за тържествената атмосфера на празника.

Празничната програма продължава от 17:30 часа, в Лесопарк „Калето“ с концерта „Патриотичен рецитал“ в изпълнение на Пътуващо читалище „Бащино огнище“ с ръководител Ивайло Шопски.

След края на концертната програма ще се проведе и факелно шествие – символ на паметта, признателността и непреходния дух на българския народ.

Стара Загора

В навечерието на Националния празник 3 март, Стара Загора организира събития с официална церемония, шествие и програма в Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“, както и инициативи в музеите и художествената галерия.

Програма за 3 март 2026 г. (Стара Загора)

Официални събития



09:00 ч. – Молебен за България, Катедрален храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“

10:15 ч. – Полагане на венци и цветя при паметниците, посветени на Освобождението

10:30 ч. – Ритуал за издигане на националното знаме на Република България, площад пред Общината

11:00 ч. – „За свободата да развеем българското знаме!“ – паметно шествие с националния трибагреник до Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“

Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“

11:45 ч. – „Пред падналите за България – поклон!“ – общоградско честване. Финал на паметното шествие и издигане на националното знаме. Полагане на венци и цветя

12:00 ч. – Концерт на ансамбъл „Българе“

17:00 ч. – Концерт на Нели Петкова с участието на група „Вакали“

18:00 ч. – „Памет“ 3D мапинг



Къща музей „Гео Милев“

14:30 – 16:00 ч. – Творческо ателие и беседа – Историограма на българска трибагреник, оцветяване на картини, посветени на националния празник, мултимедийна презентация

Регионален исторически музей

10:00 – 18:00 ч. – Вход свободен в Регионален исторически музей – Стара Загора, музей „Неолитни жилища“ и Архитектурен комплекс „Музей на религиите“

11:00 – 13:00 ч. – Детско творческо ателие за оцветяване на илюстрации и подреждане на пъзели, IV експозиционно ниво

12:00 – 14:00 ч. – Демонстрация на оръжие и реплики на опълченски униформи от Руско-турската освободителна война, III експозиционно ниво

14:00 – 18:00 ч. – „Епопеята на Шипка“ – прожекции на късометражен анимационен филм на НПМ „Шипка-Бузлуджа“, IV експозиционно ниво

Художествена галерия – Стара Загора

11:00 – 14:00 ч. – За малките посетители в празничния ден: предвидена творческа игра „Картините разказват спомени за Освобождението“

14:30 ч. – Празничен концерт „Български багри“ на ДЮНХ „Жарава“ при Народно читалище „Родина – 1860“ – Стара Загора



На 3 март Стара Загора кани хората на празничен ден, който започва с молебен и продължава с ритуали, шествие и общоградско честване в Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“. Програмата съчетава памет и уважение към Освобождението с възможност да бъдеш част от общността, рамо до рамо с близки и съграждани. През деня музеите и Художествената галерия отварят врати със свободен достъп и инициативи за деца, а вечерта завършва с концерти и 3D мапинг „Памет“. Така празникът предлага различни начини да го преживееш – от тържествените моменти сутринта до културните акценти и финала на открито.

Казанлък

Община Казанлък организира богата празнична програма по повод Националния празник на Република България – 3 март. Събитията ще се проведат на 2 и 3 март 2026 г. в Казанлък и на връх Шипка и са посветени на 148 години от Освобождението на България.



Честванията започват на 2 март (понеделник) в Общинска библиотека "Искра“ с музикално-поетичната композиция "В памет на героите“. В програмата са включени изложба, посветена на революционера Цанко Минков, прожекция на филма "Епопея на Шипка“ и тематична изложба на книги "Възкресението на един народ“.



Същия ден от 17:30 ч. на площад "Севтополис“ ще се състои водосвет за здраве и благоденствие на българския народ, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, както и официална церемония по издигане на националния флаг. В празничната програма ще участват Младежка театрална студия "Мая Стоянова“ при НЧ "Искра-1860“, Представителен ансамбъл "Арсенал“ към НК "Арсенал“ и 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово, която ще представи тържествена заря-проверка.



На 3 март (вторник) от 9:30 ч. в Храм-паметник "Рождество Христово“ в гр. Шипка ще бъде отслужен благодарствен молебен. В Музея на фотографията в Казанлък от 10:00 до 17:00 ч. посетителите ще могат да се включат в ретро фотосесия с автентични военни униформи, както и да разгледат изложба за военния фотограф Петър Аранудов. В 17:00 ч. ще бъдат обявени победителите в онлайн конкурса "Поглед към върха“.



Празнично хоро с участието на СНЦ "Приятели на фолклора“ ще започне в 11:00 ч. на площад "Севтополис“. Кулминацията на честванията ще бъде тържественото отбелязване на 148 години от Освобождението от 11:30 ч. на площадката под връх Шипка, последвано от поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата на връх Шипка в 12:00 ч. Празничната програма ще продължи с участието на Национален фолклорен ансамбъл "Българе“.



За улеснение на гражданите на 3 март ще бъде организиран транспорт до връх Шипка, като са предвидени и временни ограничения в движението. Подробна информация за организацията на движението и записванията за транспорт може да бъде получена в Информационния център на Община Казанлък.



Община Казанлък кани всички жители и гости на града да се включат в тържествата и заедно да отдадем почит към героите, извоювали свободата на България.

Асеновград

Асеновград ще отбележи тържествено и със специална програма Националния празник на България - 3 март.

Честванията започват още от днес (26 февруари, четвъртък), когато от 17:30 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ ще се проведе среща-разговор с автора на книгата „Жажда“ Бояна Илиева и с художника на творбата - Радина Росенова. Творчески тандем – майка и дъщеря – създатели на колекция “Род“, която се основава на традиционните шевици в стилизирани изображения върху златна бижутерия и приложението им във вътрешен и външен дизайн. Дамите са автори на най-дългата ръчно рисувана шевица, която се намира в Пазарджик. Създатели са на „Алея на българската шевица“ в Пловдив.

Ето и празничната програма на 3 март:

11:00 ч., храм „Св. Димитър”: Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България. Поднасяне на венци и цветя на гроба на прапорчик Вишняков.

11:15 ч., пред служебния вход на общинската администрация: Раздаване на 200 бр. знамена – безвъзмездно за асеновградчани.

11:30 ч., пл. „Акад. Николай Хайтов”: Военен ритуал по издигане на националното знаме на Република България. Слово ще произнесе д-р Христо Грудев – кмет на община Асеновград. „Обичам България” – празничен концерт с участието на Мъжка вокална формация „Кантус“, „Театрална работилница за мечти“ и Детско театрално ателие към НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“. През целия ден: Ден на отворените врати в Исторически музей – Асеновград.

Баня

В навечерието на 3 март 2026 г., жителите и гостите на село Баня традиционно се подготвят за чествания на Националния празник на България.

Ето какви са ключовите акценти в подготовката за Националния празник в Баня:

Читалищна програма: Сърцето на празника е НЧ „Просвета – 1908“, където се репетират патриотични песни и стихове. Традиционно децата от селото подготвят празничен концерт под наслов „България в сърцето ми“ .

Сърцето на празника е НЧ „Просвета – 1908“, където се репетират патриотични песни и стихове. Традиционно децата от селото подготвят празничен концерт под наслов . Издигане на трибагреника: Сутринта на 3 март жителите се събират на площада за официалния ритуал по издигане на националното знаме, често придружен от звуците на тъпани и зурни.

Сутринта на 3 март жителите се събират на площада за официалния ритуал по издигане на националното знаме, често придружен от звуците на тъпани и зурни. Традиционното хоро: Вечерта на площада се извива голямо празнично хоро, в което се включват както местните, така и туристите, настанени в големите комплекси като Grand Hotel Therme или Seven Seasons.

Вечерта на площада се извива голямо празнично хоро, в което се включват както местните, така и туристите, настанени в големите комплекси като Grand Hotel Therme или Seven Seasons. Връзка с Разлог: Много жители на Баня се включват и в централните събития в град Разлог, където вечерта на 3 март се палят емблематичните „Гарета“ (огньове) – символ на свободата, които са уникална традиция за региона.

Тъй като интересът към Баня като балнео дестинация за празника е огромен, препоръчително е да проверите наличностите директно в обектите още сега.

Враца

На 3 март Община Враца кани жителите и гостите на града да се включат в тържественото честване на националния ни празник.

Тази година празничната програма стартира от комплекс „Вестителя“, където се навършват 65 години от поставянето на паметника „Вестителя на свободата“.

В 11:00 часа в пространството около монумента ще бъдат раздадени трибагреници на ученици и граждани.

В събитието ще се включи и актрисата Гергана Стоянова.

Честването ще продължи с шествие с български знамена от паметника „Вестителя на свободата“ до площад „Христо Ботев“, където в 11:30 часа ще се проведе тържествената церемония.

От 12:00 часа на площада ще започне празничният концерт на Елеонора Стоянова.

В рамките на деня Регионален исторически музей – Враца ще представи гостуващата изложба „Първите български фотографи“ на Исторически музей – Самоков, реставрираната икона „Казанска света Богородица“.

От 25 февруари в РИМ – Враца е открита и експозиция, посветени на 110 години от рождението на Владимир Цветков и 65 години от поставянето на статуята на Вестителя.