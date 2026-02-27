Историческо изселване: повече хора напускат САЩ, отколкото пристигат

През миналата година повече хора са напуснали Съединените щати, отколкото са се заселили там, отбелязвайки първия нетен отлив на население от времето на Голямата депресия, съобщава The Wall Street Journal. Това движение се обяснява отчасти с по-строгото прилагане на имиграционните закони при настоящата администрация, което е довело до увеличение на депортациите и по-стриктни визови правила.

В същото време данните показват, че самите американски граждани се преместват в чужбина в безпрецедентни количества. Подробно проследяване на американците, които емигрират, не е провеждано от времето на администрацията на президента Дуайт Д. Айзенхауер. Алтернативни индикатори – включително разрешителни за пребиваване, покупки на имоти в чужбина, университетски записвания и други национални статистики от над 50 държави – сочат значителен изход от страната.

Според изчисления на Brookings Institution, приблизително с 150 000 повече хора са напуснали САЩ, отколкото са пристигнали през миналата година, макар точният брой да остава несигурен заради липсата на официално наблюдение. Преглед на частични или пълни данни за 2025 г. от 15 държави показва, че поне 180 000 американци са се установили там през годината, като се очаква общият брой да нарасне след публикуването на допълнителни цифри. Очаква се тенденцията да продължи и през 2026 г.

Образованието е един от основните фактори. Над 100 000 американски студенти в момента учат в чуждестранни университети, привлечени от по-ниските такси за обучение и възможността за различен социален и културен опит. Други посочват по-ниските разходи за живот, по-достъпните здравни системи и по-добрия баланс между работа и личен живот като причини за напускане. Някои държави предлагат стимули за привличане на новодошли, включително временни данъчни облекчения.

Ирландия се откроява като предпочитана дестинация. Данни от Централната статистическа служба на страната показват, че 9 600 души са се преместили там от САЩ за периода до април 2025 г., почти двойно повече в сравнение с 4 900 през предходната година – увеличение от 96%. За първи път броят на американците, заселили се в Ирландия, надвишава броя на ирландските граждани, които се преместили в САЩ. В целите 27 държави-членки на Европейския съюз пристиганията на американски граждани достигат рекордни нива. Заявленията за британско гражданство са най-много от началото на водените статистики през 2004 г., като само през първото тримесечие на миналата година са подадени около 6 600 молби. Около 40 000 бивши американски граждани са поискали ирландски паспорти през миналата година, в сравнение с приблизително 32 000 през предходната.

Миграцията обхваща широк демографски спектър – от предприемачи до пенсионери и хора, търсещи финансова стабилност. В квартала Grand Canal Dock в Дъблин агенти по недвижими имоти изчисляват, че един на всеки 15 жители е роден в САЩ. Мексико също отчита ръст на пристигащи, особено сред по-възрастни американци, търсещи по-достъпни грижи за дългосрочно пребиваване.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщава за 675 000 депортации и 2,2 милиона т.нар. „самодепортации“ през миналата година, цифри, подчертани от президента Доналд Тръмп по време на ежегодното си обръщение към Конгреса. Докато повечето от тези напускания са пряко свързани с имиграционните мерки, анализатори посочват, че по-широкият отлив включва и американски граждани, мотивирани от икономически причини и недоволство от вътрешната политическа ситуация – явление, което някои коментатори наричат „Бягството от Доналд“.

С продължаващо гражданско напрежение и текущи промени в политиките наблюдателите очакват темпът на емиграция да остане висок и през следващата година.