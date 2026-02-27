Затворен хотел в Русе дължи 7 хиляди лева за ток

Затворен хотел в Русе получи шокираща сметка за електроенергия в размер на 7 хиляди лева за месец януари. Случаят предизвика остра реакция от местния бизнес на фона на масови оплаквания на стопански потребители срещу доставчика "Енерго-Про", по информация на БНТ.

"Това, което най-много ни изненада, беше януарската сметка. Всъщност ние сме затворени от месец октомври", заяви Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.

Тя уточни, че обектът не приема редовни гости, но допълни, че през декември ресторантът е работил около 10 дни за организирани банкети. В същото време в сградата се извършват и строителни дейности по въвеждане на ново осветление, което повдига въпроси за реалните мащаби на потреблението.

Строителство или надписана фактура

Според ръководството на хотела, борсовите цени не бележат драстичен скок в техните документи, а консумацията би трябвало да е минимална. Започнатите ремонтни дейности обаче добавят скрит фактор в уравнението, тъй като строителната техника често консумира значителни количества енергия.

Собствениците сезираха компетентните органи и поискаха пълна проверка на електромера. Процедурата се извършва дистанционно и може да отнеме от един до три месеца.

Лавина от жалби срещу енергодружеството

Случаят в Русе далеч не е изолиран. От "Енерго-Про" потвърдиха наличието на сериозно напрежение сред бизнес абонатите.

"До настоящия момент са постъпили общо 1900 сигнала, свързани със завишени сметки за електроенергия", обясниха от пресцентъра на енергийното дружество.

Монополистът оправдава високите фактури с увеличеното потребление през зимните месеци и скока в цените на Българската независима енергийна борса. Институцията обещава да разгледа индивидуално всяка жалба. Към момента служителите на компанията приключиха проверките по едва 100 от подадените сигнали. При установяване на техническа грешка в измервателните уреди, надписаните суми ще бъдат приспаднати от следващите задължения на фирмите.