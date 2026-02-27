Миролюба Бенатова: Кой е карал Калушев да се чувства притиснат в последно време?

Журналистът Миролюба Бенатова повдигна тежки въпроси относно адекватността на българските институции в разследването на затворената общност около Ивайло Калушев. Тя разкритикува остро липсата на реални действия от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Министерството на вътрешните работи (МВР) през последните четири години.

Институционален чадър и тайни сътрудници

Основният акцент в анализа на журналиста пада върху възможността лица от обкръжението на групата да са се ползвали с протекции заради нерегламентирани връзки със самите служби за сигурност. Липсата на навременна реакция по подаваните сигнали логично води до въпроса за наличието на информатори сред приближените на Калушев.

"Шумът е, за да се забрави нещо важно, а именно, че през последните 4 години МВР и ДАНС - по някаква причина, са работили формално по сигналите срещу Ивайло Калушев", заяви Миролюба Бенатова. Тя добави, че институциите дължат отговор дали член на групата е имал отношения със службите в качеството си на нещатен сътрудник.

Политическа профанизация на трагедията

Опитите на определени политически фигури да използват случая за тяснопартийни цели създават опасен прецедент. Според Бенатова, вместо да се разкрие обективната истина, компроматната война изгражда фалшив героичен ореол на Калушев като жертва и "борец срещу мафията". Това отклонява общественото внимание от критичния провал на правоохранителната система и превръща един сериозен казус в евтин пиар.

Активни мероприятия и натиск срещу свидетели

В допълнение към институционалния провал, журналистът освети и методите за манипулиране на общественото мнение от страна на поддръжници на Калушев. Тя даде пример с лъжливи твърдения на поканени гости за телевизионно участие, които впоследствие отказват да застанат пред камера, но публично твърдят обратното.

Целта на подобни целенасочени "активни мероприятия" е да се дискредитират реалните свидетели като София Андреева. Жената, която е била част от обкръжението в продължение на години и е дарила значителни финансови средства на групата, първа заговори публично за строгата йерархия и съмнителните практики в затворената общност, изправяйки се дори срещу показанията на собствения си син. Според Бенатова, смелостта да се говори с лице и име в този случай се наказва с организирани кампании за омаскаряване.