Съдът заседава по делото за убития на пешеходна пътека Филип

Днес съдът заседава по делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов. Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Последното заседание по делото беше отложено. Магистратите трябваше да изслушат заключението от видео-техническата експертиза на кадрите от катастрофата.

Родителите на Филип Арсов от повече от две години настояват за справедливост, докато обвиняемият е под домашен арест, а съдебните заседания биват многократно отлагани поради отсъствие на вещи лица, адвокати или съдебни заседатели, както се случи на последното заседание. Техният призив за максимални присъди за шофьори под въздействието на дрога или алкохол отеква сред много други почернени семейства. Един от най-известните примери е делото за смъртта на 12-годишната Сияна Попова, загинала край Телиш при сблъсък с тежкотоварен камион. Баща ѝ, Николай Попов, стана активен борец срещу „войната по пътищата“, изразявайки опасения за професионализма на експертизите и мудността на съдебната система.

Паралелно с това, родителите на Ани и Явор, други млади хора, загубили живота си на пътя, продължават да търсят справедливост пред Върховния касационен съд, обжалвайки присъдата на шофьорА