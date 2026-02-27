Заплашителни бележки по колите в „Мусагеница“ разпалиха напрежение

Жителите на четири блока в столичния квартал „Мусагеница“ осъмнаха със заплашителни бележки върху автомобилите си. В тях се настоява колите да бъдат преместени, в противен случай ще бъдат принудително отстранени, като авторът уточнява, че не носи отговорност за евентуални щети.

Малко по-късно хората разбират, че теренът, който от години използват като свободен паркинг, се загражда от лица, твърдящи, че мястото е частна собственост. Стига се до напрежение и намеса на полицията.

„Живея тук от 50 години. Това винаги е бил свободен и обществен паркинг“, казва една от жителките, Нели Петкова. По думите на хората проблемът се задълбочава, тъй като задблоковото пространство също ще бъде закрито заради предстоящ строеж.

От Столична община – район „Студентски“ съобщиха, че след проверка от контролните органи по строителството е издадено предписание за спиране на дейността. Според позицията на районната администрация, заварените на място лица не са представили необходимите документи за собственост или легитимно право да извършват действия върху терена.

Оттам уточняват, че въпросният имот, макар и частен, е предвиден за паркинг като част от уличната регулация и върху него не могат да се извършват други дейности.

Жителите настояват общината официално да обособи пространството като обществен паркинг, за да се избегнат бъдещи конфликти и несигурност около ползването му.