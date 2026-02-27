  • Instagram
Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +6
Сандански: +7 / +11
Русе: +1 / +6
Добрич: +0 / +5
Видин: +3 / +9
Плевен: +1 / +8
Велико Търново: +1 / +7
Смолян: -3 / +1
Кюстендил: +4 / +10
Стара Загора: +0 / +4

Слънчев петък, от 7° до 12° в страната

Слънчев петък, от 7° до 12° в страната
Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

