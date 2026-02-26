Пътят на Сарафов от зам. главен прокурор до и.ф. главен прокурор

Припомняме хронологията по казуса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. След близо 7 часа заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет не излезе с решение дали той да бъде сменен. Кадровиците бяха свикани за това от служебния министър на правосъдието. Андрей Янкулов настоява, че мандатът му е изтекъл отдавна.

►Сарафов е заместник на главния прокурор от началото на 2013 г.

►На 1 май 2023 г. беше взривен експлозив до автомобила на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. На 15 юни ВСС отстрани Гешев. На следващия ден Сарафов беше избран за изпълняващ функциите на главен прокурор.

►През октомври 2024 г. той е издигнат като единствен кандидат за нов главен прокурор, но парламентът спира процедурата.

►На 21 януари 2025 г. са приети промени в Закона за съдебната власт, според които изпълняващ функциите главен прокурор няма право да е на поста повече от 6 месеца.

►През септември 2025 година Върховният касационен съд се произнесе, че след 21 юли 2025 г. Сарафов вече не е легитимен и.ф. главен прокурор.

►Апелативният съд във Варна също изпрати питане до КС, чието решение се чака.



