Какво е тежкото нарушение, в което европрокуратурата обвинява българския европрокурор?

Колегията на Европейската прокуратура призна за виновна в тежко нарушение българския представител в институцията Теодора Георгиева. Решението беше обявено в сряда вечерта от Люксембург.

Колегията обаче отложи налагането на конкретна санкция, за да даде ход на процедура по окончателното ѝ уволнение чрез Съда на Европейския съюз.

В официалното съобщение на институцията, оглавявана от Лаура Кьовеши, се посочва, че заради сериозността на нарушението (не се уточнява какво е) вече са уведомени Европарламентът, Съветът на ЕС и Еврокомисията.

До приключване на процедурата Георгиева остава временно отстранена, а възнаграждението ѝ е спряно. Самата тя определя случая като „политическа атака“.

„Какво значи тежко нарушение? Първо какво значи нарушение, второ какво е тежко нарушение? Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор“.

Теодора Георгиева е избрана за европрокурор през 2020 г. Тя стана обект на дисциплинарно производство миналата година след като в медиите изтекоха видеозаписи, според които номинацията ѝ е била обсъждана по-рано в ресторант „Осемте джуджета“ с бившия следовател Петьо Петров-Еврото.

Месеци преди да се появят компрометиращите записи Георгиева води разследване за разширението на газовото хранилище „Чирен“. В началото на миналата година 82-годишната майка на Георгиева загива при пожар в дома си в плевенското село Беглеж. Прокуратурата в Плевен обяви небрежност като причина за фаталния инцидент.

„Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. При положение, че петима съдии са казали, че няма основание за освобождаване – аз как да кажа, че има?“, коментира още Георгиева.

Това е първият случай в историята на Европейската прокуратура, при който неин член е заплашен с уволнение. Процедурата сега изисква Европейският парламент или Комисията да внесат искане в Съда на ЕС в Люксембург. Едва след негово решение мандатът на Георгиева може да бъде прекратен окончателно, а България трябва да започне процедура за избор на нов представител.

„Дисциплинарното производство и поисканото освобождаване на българския европрокурор Теодора Георгиева е тежък удар върху имиджа на българското правосъдие в България, една от които е „Осемте джуджета“, коментира служебният министър на правосъдието Яндрей Янкулов.

Казусът с българския европрокурор

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България.

Европрокуратурата обяви през март 2025 година, че започва разследване срещу Георгиева за възможни неправомерни действия след серия от видеа, изпратени от анонимен имейл. Твърди се, че те са от бившия следовател Петьо Петров-Еврото.

Твърди се, че кадрите са от ресторант „Осемте джуджета“ и е заснет разговор между Петьо Петров и Теодора Георгиева.

Тогава пред „Капитал“ Георгиева е обясни, че административното разследване няма никакво отношение към изтеклите към медии и институции записи от името на Петьо Еврото, а е във връзка с неин отвод по делото за газохранилището в Чирен.

Тя е направила отвода си с мотив, че се чувства застрашена заради заплахи, получени по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на „Булгартрансгаз“.

По думите ѝ заплахите, отправени към нея, са по повод разследването за Чирен, по което тя си е направила отвод, тъй като се почувствала застрашена от Делян Пеевски. Според нея той е сочен от отстранените подизпълнители като човек, който упражнява натиск върху тях да се качи маржът на печалбата на дружеството изпълнител и те да изпълнят проекта на непосилно ниска за тях цени.

„Заплашват ме и то успешно. Чувствам се застрашена от Пеевски“, посочи в позиция пред bTV българският европрокурор Теодора Георгиева.

„Първо се случи пожара в семейната къща, при който загина майка ми. До момента не е направена повторна аутопсия, каквато е поискана от лекарите във ВМА. Те не могат да дадат заключение на база на изпратените досега данни. Срещу мен се изпращат компромати, като разпространяваното в медиите видео. Ситуацията е страшна.“, каза още тя.

Делян Пеевски отговори, че ще подаде сигнал до прокуратурата за набедяване.