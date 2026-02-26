250-километров разлом може да разкъса Турция, има риск от силно земетресение

Тревожни данни от научно изследване насочват вниманието към град Ван в Източна Турция. Според учени в източната част на областта се натрупва силно напрежение в земната кора, което може да доведе до разрушително земетресение.

Проучването е извършено съвместно с учени от Университета в Лийдс, във Великобритания и се основава на наблюдения чрез спътников радар. Данните показват, че разломна система с дължина около 250 километра се напряга равномерно по цялото си протежение.

Ръководителят на изследването проф. д-р Хакан Кутоглу от Университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак обяснява, че чрез метода радарна интерферометрия се следят в реално време движенията на земната кора в цяла Турция

Така се изготвят карти на сеизмичното напрежение.

Именно тези карти сочат, че в източната част на Ван се отчита едно от най-високите годишни нива на натрупване на напрежение в страната.

Особено обезпокоително е, че в рамките на тази 250-километрова зона няма регистрирано голямо разкъсване от дълго време. Според учените това означава, че енергията продължава да се натрупва.

В района има множество действащи разломи, някои от които вече са предизвиквали силни трусове в миналото. Новото изследване обаче показва, че цялата система може да действа като едно цяло.

Най-опасният сценарий е едновременно разкъсване на няколко участъка от разлома. Подобно развитие би могло да доведе до земетресение, което да засегне огромна територия

Проф. Кутоглу подчертава, че такъв развой е теоретично възможен и не бива да бъде подценяван.

Направена е и аналогия с разрушителните земетресения от 6 февруари 2023 година в Южна Турция, когато бяха засегнати няколко разлома последователно. Учените предупреждават, че подобен механизъм може да се повтори и в Източен Анадол.

Специалистите обръщат внимание, че рискът не е ограничен само до западните райони на страната. Източните области също изискват сериозно наблюдение и подготовка.

Припомня се, че през 2011 година районът на Ван бе разтърсен от силно земетресение. Според учените обаче тогава е била засегната сравнително ограничена зона, а по-широкият механизъм продължава да натрупва енергия.

Заключението на изследователите е ясно: необходимо е засилено наблюдение, укрепване на сградите и по-строги мерки за намаляване на риска

Трусове в Източен Анадол често се усещат и в съседните държави, Армения, Иран, Азербайджан и Грузия.

Регионът остава под внимателното наблюдение на учените, а въпросът не е дали, а кога натрупаното напрежение ще бъде освободено.