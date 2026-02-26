МВР създава щаб, който да координира работата по време на изборите

В МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите. Това заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев по време на инициираната от премиера Андрей Гюров среща с областните управители в Министерския съвет.

По време на разговорите беше заявено, че за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април ще се провеждат регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители, предаде Нова телевизия. Тяхната цел по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.