Military Watch Magazine: Москва се насочва към модернизация на ядрената си триада

Руският президент Владимир Путин обяви, че страната ще продължи да третира модернизацията на своята ядрена триада като "безусловен приоритет" в по-широките усилия за укрепване на способностите на въоръжените сили и технологичния сектор.



"Развитието на ядрената триада, която гарантира сигурността на Русия и ни позволява ефективно да осигурим стратегическо възпиране и баланс на силите в света, остава наш безусловен приоритет", заяви той.



Президентът обеща да укрепи армията и флота, използвайки бойния опит от конфликта в Украйна, и да подобри бойната готовност във всички родове войски с помощта на руската наука и високотехнологични индустрии, пише US изданието Military Watch Magazine.



Обръщението на Путин беше направено в момент на високо напрежение и нарастващо напрежение с НАТО в множество театри на военните действия и по-малко от месец след изтичането на договора Нов СТАРТ, двустранно споразумение, постигнато през 2010 г., което ограничи американските и руските арсенали до 1550 разположени стратегически ядрени бойни глави на 700 системи за доставка.



Съединените щати отказаха множество предложения за удължаване на договора или за постигане на ново споразумение. Преди изтичането на договора, значението на руското ядрено възпиране продължи да привлича все по-голямо внимание след избухването на пълномащабни военни действия на украинския театър през февруари 2022 г., като основен фактор, възпрепятстващ членовете на НАТО да разширят по-нататък и без това много обширното си военно участие на място.



Значението на руското ядрено възпиране в контекста на конфликта в Украйна беше споменато през ноември 2024 г. от ръководителя на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер, който подчерта централната роля, която руските ядрени сили играят за възпирането на западния свят от започване на открит конфликт директно с Москва. Той твърди, че ядреното възпиране е централният фактор, който я отличава от талибаните в Афганистан по отношение на способността ѝ да се бори със силите на НАТО.



"Абсолютно сигурен съм, че ако руснаците нямаха ядрени оръжия, щяхме да сме в Украйна и да ги изгоним", добави той.



Година по-късно, през ноември 2025 г., бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг потвърди, че неприемливият риск от открит конфликт с ядрено въоръжена Русия е основният фактор, който пречи на държавите от Западния блок да се намесят по-директно в украинския театър на военните действия срещу Русия.



В края на януари заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев подчерта значението на ядрения възпиращ потенциал на страната за гарантиране на нейното продължаващо съществуване, отбелязвайки:



"Без ядрени оръжия е напълно възможно нашата страна да не съществува. Независимо дали това е Съветският съюз тогава или Русия днес".



Той предсказа нова ера на разпространение на ядрени оръжия и по-нататъшна ескалация на надпреварата в ядреното въоръжаване между Русия и Западния блок.



Коментирайки през януари въздействието на най-новата руска стратегическа система за доставка на ядрени оръжия, хиперзвуковата балистична ракета "Орешник", и нейното значение за възпиране на атаки на НАТО, ръководителят на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин съобщи, че бойното използване на ракетата с конвенционална бойна глава на 8 януари срещу цели в Западна Украйна е оказало "потресаващ" ефект върху отбранителните плановици в западния свят. Западът го възприе "като предупреждение срещу прякото участие на техните военни... във военните действия".



Коментирайки въздействието на разработването на нови системи за ядрена доставка от Русия върху политиците в западния свят, Наришкин оцени, че въвеждането на експлоатация на "Орешник" и други модерни стратегически активи принуждава Запада да преразгледа възможността за по-нататъшна ескалация, посочвайки крилатата ракета "Буревестник" и торпедото-дрон "Посейдон" като примери. И двете са с ядрено въоръжение и ядрена енергия, нямат аналози в чужбина и имат практически неограничен обсег.



"Повечето политици и военни... на Запад не очакваха Русия да разработи толкова модерни оръжейни системи в относително кратък срок", заяви Наришкин.



Съединените щати се сблъскаха с многократни забавяния в модернизирането на ядрените си сили, като програмата за междуконтинентални балистични ракети Sentinel и програмата за стратегически бомбардировачи B-52J. Те пострадаха и от превишаване на разходите, докато множество ключови програми за хиперзвукови ракети бяха отменени, а дори и сравнително програмата за бомбардировачи B-21 също претърпя значителни забавяния.



Превод и редакция: Епицентър.БГ