Радев обявява коалицията си на 3 Март от Шипка?

ФБ/Румен Радев - архив
Румен Радев ще обяви коалиция "Трети март" навръх празничния вторник другата седмица, пише Lupa.bg, позовавайки се на свои неназовани източници. Оттеглилият се президент ще се качи на връх Шипка, откъдето ще хвърли ръкавицата на останалите партии за предстоящите парламентарни избори.

В момента неговите хора обикалят с празен лист да събират подписи за регистрацията в ЦИК, крайният срок е 4 март.

Самият Радев обясни пред Бойко Василев в "Панорама", че до тази дата ще обяви с кой и в каква коалиция ще участва на вота.

Името "Трети март" може да се регистрира само за коалиция, защото неотдавна се пръкна партия със същото наимование, които припознаха Радев за свой неформален лидер без да са го питали. Това предизвика неговата реакция и той обясни, че няма нищо общо с тези хора, като ги нарече "измамници".

