Катето Евро бясна: Сметката ми за ток е € 382! Безобразна държава!

Катето Евро публикува емоционално видео, в което разказва, че е една от потърпевшите от драстично високите сметки за електроенергия за периода от 16 януари до 17 февруари.

"За един месец сметката за ток ми е 382 евро - това са почти 800 лева. Живея сама в къща и имам на покрива 22 фотоволтаика, които произвеждат ток", казва възмутено актрисата. По думите ѝ сметката вече е платена, но въпросите остават без отговор.

Катето Евро обяснява, че разполага с термопомпа, която консумира около 4 киловатчаса, докато в момента фотоволтаиците ѝ произвеждат 5,2 киловатчаса. "Тоест аз произвеждам повече ток, отколкото харчи термопомпата", подчертава тя и допълва, че не е променяла нищо в домакинството си, нито е добавяла нови електроуреди.

"От 4 години имам фотоволтаици на покрива. Нищо не съм променяла. Максимумът, който съм плащала в най-студените месеци, при минус 10 градуса, е бил 400–420 лева. Миналия месец платих 600, а сега – 800. Как стават тези работи?", пита тя директно "Електрохолд".

Актрисата не крие гнева си и заявява, че ще подаде жалби, макар да не е сигурна дали ще има ефект. "Държавата ни е на това дередже – не се грижи за нас и не я интересува", казва тя, като поставя и по-широк социален въпрос.

"Аз ще се оправя – работя още. Ами възрастните хора с пенсии по 500 лева? Те как живеят? Те мръзнат. Това е безобразие. Безобразна държава", заявява Катето Евро.

Думите ѝ бързо предизвикаха реакции в социалните мрежи, където много хора споделят, че са изправени пред същия проблем и не получават ясни обяснения за рязкото увеличение на сметките за ток.