Скандал! Депутатите привикат премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Парламентът задължи служебния министър-председател Андрей Гюров да дойде в парламента, за да участва в изслушването относно намиращите се на Летище „Васил Левски - София“ военни самолети на САЩ и напрежението в Близкия изток.

Предложението направи Тошко Йорданов от „Има такъв народ“.

„Темата е важна, да задължим Гюров да дойде в парламента. Стига е риткал с Бербатов като някакъв хлапак из коридорите на Министерския съвет футбол", коментира Йорданов.

Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев каза, че от администрацията на парламента ще се свържат с министър-председателя сега и изрично ще го помолят да дойде в парламента и да прекрати срещата си с областните управители.

Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ се възпротиви на предложението на Йорданов.

„Искате да ударите отново служебния кабинет, той ви бърка всеки ден в здравето. Това е награда за този служебен кабинет, но проявете поне за две секунди отговорност и не викайте министър-председателя излишно, защото той има сериозни държавни ангажименти, каза Божанков и уточни, че става въпрос за осигуряване на честността на вота“, каза Божанков.

След като парламентът прие да бъде задължен премиерът Гюров да дойде в парламента, Божанков поиска прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След регистрация продължила близо две минути, се събраха необходимите 121 депутати за наличие на кворум и предложението на Тошко Йорданов беше прието и при прегласуването.

Докато администрацията се свърже със служебния премиер беше дадена почивка от 15 минути, по искане на парламентарната група на „Има такъв народ".

След възобновяване на заседанието Цончо Ганев информира, че в Министерския съвет (МС) не вдигат телефона и няма връзка, затова помоли администрацията на парламента да се свържат с МВР и да изпратят екип в МС, който да провери дали всичко е наред със служителите и самия Министерски съвет и дали няма извънредна ситуация.

Искра Михайлова („ДПС-Ново начало") каза, че им остава да се обърнат към президента Йотова, която да накара назначения от нея премиер да се яви пред Народното събрание на Република България, която е парламентарна република.