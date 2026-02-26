След като изхвърча от "Хелс китчън" пиленцето Нина търси работа на мъжа си

Пиленцето от Монако - Нина Димитрова, търси работа на мъжа си, след като отпадна от надпреварата в „Хелс китчън“.

За загубата в кулинарното риалити на NОVА издаде ден по-рано съпруга й Боби Манекена.

Той обяви в социалните мрежи полета, с който жена му се прибира от България и написа: „Звездният гъзар винаги е на мода! Очаквам ви утре с полета да си букне превоз! Очаквам сериозни хора! Нина ще е на самия полет, така че може директно с нея да говорите за самия превоз! Очаквам богати българи!“.

Борислав обаче остана много разочарован, като видя жена си сама на летището, без нито един желаещ да го вози, стана ясно от видеото, с което Пиленцето документира кацането си на френска земя.

След като кацна в Ница, Нина и съпругът й се отправиха към Френската Ривиера, а след като прибраха куфарите в квартирата, двамата се отправиха към карнавала в Ница. „Най-накрая с моето Пиленце", изчурулика първата изгонена ВИП готвачка от шеф Виктор Ангелов. В поредица от клипчета те показаха някои от най-любопитните атракции, като не пропуснаха да се саморекламират, че Манекена предлага луксозен транспорт в района. „При това ще ви вози най-известният българин“, фука се Боби. Карнавалът е до 3 март.