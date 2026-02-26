ЦИК прие условията и реда за участие на наблюдатели на изборите

ентралната избирателна комисия (ЦИК) прие условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 19 април 2026 г., съобщиха от Комисията.

ЦИК ще приема заявления за регистрации на наблюдатели до 17:00 ч. на 17 април.

Наблюдателите трябва да са изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;

чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации,

както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите.

ЦИК ще публикува на сайта си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели.

Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.