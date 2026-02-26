Двама министри се обясняваха пред депутатите за US военните самолети на летище "В. Левски"

Министрите на външните работи и на отбраната Надежда Нейнски и Атанас Запрянов бяха категорични по време на изслушване в Народното събрание, че разполагането на американски военни самолети на летище "Васил Левски" в София е за тренировъчни дейности и нямат никаква връзка с бойни военни операции.

"Самолетите на летище "Васил Левски" са на ВВС на САЩ. Разполагането е в подкрепа на тренировъчни дейности. Самолетите са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности, като целта им е да подпомагат въздушни операци чрез презараждане във въздуха, а не да учстват в бойни мисии", поясни министърът на външните работи Надежда Нейнски, а на свой ред министърът на отбраната Атанас Запрянов каза:

"Горепосочената тренировка не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на друга държава или организация въоръжени сили".

По предложение на ИТН депутатите гласуваха в пленарната зала да бъде изслушан и служебният премиер Андрей Гюров, който по-рано ги информира, че не може да присъства в парламента днес поради ангажименти в Министерския съвет.