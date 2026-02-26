Влошаване на икономическите нагласи в България и еврозоната през февруари

Последното ежемесечно бизнес проучване на ЕК отчита известно влошаване на индекса на икономическите нагласи (ESI) в Европейски съюз и еврозоната през февруари 2026 г. до 98,3 пункта от 99,3 пункта през януари, когато беше достигнат 3-годишен връх. Икономическото доверие в България също се влоши, като съответният индекс спадна до 98,8 пункта спрямо 100,6 пункта месец по-рано.



Влошаването в рамките на ЕС и еврозоната се дължи в най-голяма степен на спад на доверието в сектора на услугите и в по-малка степен на строителството, при стабилизация в индустриалния сектор и слабо подобрение в търговията на дребно.



Сред най-големите икономики в ЕС, индикаторът ESI се понижи най-силно във Франция (спад с 2,8 пункта), следвана от Полша (с 1,9%) и Италия (с 0,6%), при относителна стабилизация в Германия и Нидерландия (понижения с по 0,2 пункта) и Испания (0,0 пункта).



В същото време показателят за потребителското доверие в ЕС стабилизира на ниво от -11,7 пункта, докато в еврозоната се подобри слабо до -12,2 от -12,4 пункта.



Индикаторът на очакванията за заетостта (EEI) пък се понижи през февруари в рамките на целия ЕС до 98,5 от 99,2 пункта, а в еврозоната - до 97,6 от 98,2 пункта.



В същото време очакванията на мениджърите за продажните цени продължиха да се покачват в индустрията, стабилизираха в услугите и търговията на дребно и се понижи съществено в строителството. Слабо повишение отбелязват и очакванията на потребителите за цените в рамките на следващите 12 месеца.



Индексът на икономическите нагласи в България, определян от проучването на ЕК, също се понижи през февруари, при това с 1,8 пункт, достигайки 98,8 пункта.



Според проучването на ЕК, има солидно влошаване на бизнес нагласите в българската промишленост (спад на съответния индикатор до -3,2 от -1,3 пункта), както и в сектора на услугите (до 6,3 от 9,1 пункта), при подобрение в търговията на дребно (до 16,6 от 13,0 пункта) и в строителството (до +1,8 от -1,9 пункта).



Индексът на потребителското доверие в България се влоши слабо през февруари до -23,9 пункта от -23,5 пункта в началото на 2026 г.



Индикаторът на очакванията за заетостта (EEI) в нашата страна обаче се подобри през февруари до 110,2 от 107,8 пункта месец по-рано.



Въведеният преди време показател на Европейската комисия за икономическа несигурност се понижи в ЕС през февруари до 16,9 от 17,5 пункта, а в рамките на еврозоната - до 17,6 от 18,0 пункта през януари 2026 г.



Показателят на ЕК за икономическа несигурност в България обаче нарасна през февруари до 13,4 пункта от 11,5 пункта месец по-рано.



