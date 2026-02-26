ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в сблъсък за поскъпването на водата от 1 март

„От днес ударно върви уведомяване по ВиК дружествата в страната за увеличаване на цената на водата от 1 март. Тя се вдига в повече от 20 ВиК оператора“. Това каза народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Ново правителство – нова цена на водата. Тук е важно да отбележим, че правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството има компетенции, както и назад във времето, да не прилага тези завишени цени на водата, каквито КЕВР утвърди декември месец“, посочи той.

„Не е нормално там, където има влошено качество на водата, безброй аварии и цели месеци областни градове са във воден режим, да има поскъпване на водата“, добави Нанков.

И даде няколко конкретни примера –

„ВиК – Кърджали над 13,6 % е увеличението на цената на водата от 1 март, във ВиК- Благоевград е над 12%, във ВиК – Русе е над 9%, а във ВиК- Велико Търново е над 8,8%. Най-фрапиращите примери на увеличението на цената на водата са в Шумен - над 8,7%, където преди няколко дни имаше режим на водата, във ВиК – Плевен е над 7,5%, а във ВиК – Ловеч е над 5%, където цяло лято имаше воден режим“.

Изявлението на Николай Нанков по-късно коментираха и от ПП-ДБ в кулоарите на парламента. От коалицията заявиха, че в момента се упражнява натиск около цените на водата.

„В края на миналата година – на 19 декември, ръководството КЕВР, назначено от ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“, „БСП и ИТН, взе решение да увеличи цената на водата. Само месец по-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството призова ВиК холдинга, на който той е принципал, да не изпълнява против закона решението на КЕВР и вече три месеца ВиК холдингът не е актуализирал цените на водата – това се направи чак днес, няколко дни след като встъпи новият служебен кабинет“, каза Богдан Богданов.

По думите му „тази бомба оставиха на служебен кабинет, който само на няколко дни в момента, трябва да обяснява защо това дружество не изпълнява своя ангажимент и защо вече 3 месеца българските граждани не бяха информирани за това, което ще се случва“.

„Сами разбирате, че това е поредната бомба, която правителството на Бойко Борисов, Делян Пеевски, ИТН и БСП-ОЛ остави за българските граждани“, каза народният представител от ПП-ДБ Татяна Султанова-Сивева.

Тя призова народния представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков да каже защо не се изпълни законово решение на техния регулатор.