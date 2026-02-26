"Беше огромна грешка" - Бил Гейтс съжалява за връзките си с Епстийн

Бил Гейтс призна, че е допуснал сериозна грешка, поддържайки контакт с Джефри Епстийн, като заяви пред служителите си, че поема пълна отговорност за решенията си. Признанието беше направено по време на вътрешна среща тип „town hall“ във Фондация „Гейтс“, след публикуването на документи от Министерството на правосъдието на САЩ, в които се споменават негови контакти с осъдения за сексуални престъпления финансист.

Според информации, позоваващи се на запис от срещата, Гейтс се извини не само за срещите си с Епстийн, но и за това, че е въвлякъл служители на фондацията в разговори с него. Той изрази съжаление, че други хора са били поставени в тази ситуация заради неговите решения. Гейтс подчерта, че не е извършвал незаконни действия и заяви, че не е бил свидетел на неправомерно поведение, нито е участвал в такова.

Той обясни, че срещите му с Епстийн са били насочени към филантропски теми, включително усилия за осигуряване на допълнително финансиране за глобални здравни инициативи. По думите му контактите са започнали през 2011 г., три години след като Епстийн се призна за виновен по обвинение за склоняване на непълнолетна към проституция. Макар да е бил наясно, че за известен период на Епстийн са били наложени ограничения за пътуване, Гейтс призна, че не е направил допълнителна проверка на миналото му. Той също така разкри, че тогавашната му съпруга Мелинда е изразила притеснения относно Епстийн още през 2013 г., но въпреки това контактите са продължили поне още година. Гейтс заяви пред служителите, че последвалите разкрития за поведението на Епстийн правят решението му да поддържа връзка с него още по-проблематично в ретроспекция.

Наскоро публикувани материали на Министерството на правосъдието показват, че Гейтс и Епстийн са се срещали няколко пъти след освобождаването на финансиста от затвора, за да обсъждат благотворителни инициативи. Част от разпространените изображения показват Гейтс в компанията на жени, чиито самоличности са заличени. След подновеното обществено внимание Гейтс отмени планирано участие в конференция за изкуствен интелект в Индия.

По-ранни публикации сочат също, че Епстийн е бил наясно с извънбрачни връзки на Гейтс с две рускини и е възможно да е опитвал да използва тази информация като средство за натиск. Гейтс призна за тези отношения, но отрече каквато и да е връзка с престъпната дейност на Епстийн или с негови жертви.

От Фондация „Гейтс“ заявяват, че Епстийн никога не е получавал финансиране от организацията и никога не е бил неин служител. Епстийн почина през 2019 г. в арест в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Основана през 2000 г., фондацията остава един от най-големите донори в областта на глобалното обществено здраве в света.