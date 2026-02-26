Президентът на Световния икономически форум подаде оставка след разкрития за връзки с Епстийн

Бьорге Бренде подаде оставка като президент и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум (WEF), седмици след като организацията започна външна проверка на неговите минали контакти с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Бренде, който ръководи базираната в Женева институция от 2017 г., обяви оттеглянето си в изявление, публикувано след като документи, огласени от Министерството на правосъдието на САЩ, показаха, че е присъствал на три бизнес вечери с Епстийн и е разменял с него имейли и текстови съобщения. В публичното си изявление той не споменава пряко името на Епстийн.

В позицията си Бренде определя осемгодишния си мандат като дълбоко значим и заявява, че моментът на неговото оттегляне ще позволи на Форума да продължи работата си без сътресения. Бивш външен министър на Норвегия, той по-рано заявява, че при първата си среща с Епстийн през 2018 г. не е бил наясно с криминалното минало на финансиста, а впоследствие изразява съжаление, че не е направил по-задълбочени проверки.

Епстийн е осъден през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетна. Подновеният обществен интерес към неговата мрежа от контакти предизвиква напрежение в политическите и корпоративните среди в международен мащаб, като засяга дори членове на британското кралско семейство.

Андре Хофман и Лари Финк, съпредседатели на WEF, потвърждават в отделно изявление, че независимата оценка, извършена от външна юридическа кантора относно връзките на Бренде, е приключила. Според тях проверката не установява допълнителни проблеми извън вече публично известните.

Те допълват, че Алоис Цвингги поема поста на временен президент и главен изпълнителен директор, докато Съветът на настоятелите на Форума наблюдава процеса по прехода и започва процедура по избор на постоянен наследник.

Министерството на правосъдието на САЩ оповестява над три милиона страници материали, свързани с Епстийн, който се самоубива през 2019 г., докато е в ареста в очакване на процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Публикуваните документи засилват проверките върху връзките му с редица високопоставени личности, сред които президентът на САЩ Доналд Тръмп, бившият президент Бил Клинтън и главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск. В Обединеното кралство последиците водят до криминални разследвания, включително срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш херцог на Йорк, както и срещу други известни фигури.