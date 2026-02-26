Нови подробности от аутопсиите на трите трупа от кемпера на Околчица

Заради твърденията за педофилия по време на аутопсията на тримата намерени мъртви до Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, са взети проби от ануса. Те не са потвърдили разпространяваната информация, че в тези проби има сперма от Калушев. Това заявиха източници, свързани с разследването на жестоката трагедия, цитирани от "България Днес".

Те уточняват, че подобна практика не е рутинна и пробите са били взети поради съмнения за сексуални контакти между починалите.

В същото време от направената аутопсия става ясно и че няма данни за външна намеса в кемпера - Ивайло Калушев е убил двамата младежи Ники и Сашо, след което е налапал цевта на пистолета и се е самоубил. Всичко се е случило за минути - в петък или в събота. Това разкри източник от разследването във връзка с появила се информация, че аутопсиите на жертвите от "Околчица" опровергават версията на криминалистите за две убийства и самоубийство.

Експертите са категорични в изводите си, за момента не може да се каже само за последователността на изстрелите. Ясно е, че те са проехтели на 6 или 7 февруари. Смъртта е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането на телата, което става на 8 февруари, неделя, поясняват специалистите.

Патоанатоми обясняват, че часът на смъртта се определя от няколко фактора - не само от температурата на въздуха и на черния дроб. В случая телата са били изстинали до степен, която е почти равна на външните градуси.

Криминалистите намират 22-годишния Николай Златков с огнестрелната рана в челото между очите. Той е бил на седалката, Калушев е открит проснат на пътечката, а 15-годишният А.М - в задната част на кемпера. Бил е в молитвена поза, с вплетени пръсти. Момчето е застреляно от упор в задната част на главата, сочат данните.

Все още се чака допълнително заключение от експертите по балистика, за да се докаже със сигурност дали Николай Златков е бил убит. Причината за съмненията е, че барутни частици са открити по ръцете и на лама Иво, и на Николай. Криминалистите обясняват, че частиците се разпръскват не само от цевта на револвера, но и през барабана. Единствено непълнолетният младеж няма следи от произведен изстрел по ръцете си.

От анализите експертите заключават, че тримата приживе са консумирали повече плодове и зеленчуци - вегетарианска храна, която е свързана с будизма. При аутопсиите стомасите им са били празни.

Засега аутопсиите са готови, но се изчакват всички назначени допълнителни експертизи. Едва тогава съдебните медици ще напишат окончателните си заключения.