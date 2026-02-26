  • Instagram
Първообразът на българския трибагреник ще бъде показан на 3 март

Първообразът на българския трибагреник ще бъде показан на 3 март
Оригиналният първообраз на българския трибагреник ще може да бъде видян от посетителите на Националния военноисторически музей специално на 3 март. Светинята рядко напуска фондохранилището и ще бъде изложена само за Националния празник. Това бявиха от музея.


За първообраз на съвременното държавно знаме се счита трибагреникът, проектиран от Иван Параскевов и изработен от неговата дъщеря Стилияна. Той е предназначен за българските доброволчески дружини в Руско-турската война. На 8 май 1877 г. те предават знамето на главнокомандващия руската Дунавска армия с молба да го връчи на някоя от опълченските дружини. Това обаче не се случва поради нежелание на руското командване Българското опълчение да има собствени знамена с българска символика. Знамето никога не се развява в бой, но съдбата му отрежда непредвидена вечност на първообраз на националния трицвет.

То е едно от първите знамена, при които цветовете бяло, зелено и червено са подредени в същата последователност, както в приетия по-късно български национален флаг. Именно тази последователност намира своето законово утвърждаване през 1879 г., когато Учредителното събрание приема чл. 23 на Търновската конституция. То гласи: „Българското народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени хоризонтално“. Смята се, че именно знамето на Стилияна е послужило като вдъхновение при формулирането на този текст. Цветовете и тяхната последователност остават непроменени в българската държавна символика до наши дни.

#3 март

