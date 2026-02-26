  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +7
Пловдив: +3 / +10
Варна: +1 / +8
Сандански: +7 / +11
Русе: +1 / +6
Добрич: +0 / +4
Видин: +4 / +7
Плевен: +1 / +6
Велико Търново: +0 / +5
Смолян: -4 / -1
Кюстендил: +3 / +8
Стара Загора: +0 / +2

Андрей Гюров към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори

  • Сподели в:
  • Viber
Андрей Гюров към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
A A+ A++ A

Безпристрастност, добра организация и навременни действия по организирането на честни и прозрачни избори очаква министър-председателят Андрей Гюров от новите областни управители. На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април.

Второстепенни задачи няма, категоричен беше Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Министър-председателят специално акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители. Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, припомни Гюров и добави - изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с Вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите.

#Андрей Гюров

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите