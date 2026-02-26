Тази нощ минималните температури ще паднат до -3°

През нощта срещу петък – 27 февруари, минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, в София – около -2°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В петък през деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър. Максималните температури през деня ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 9°.



Облачно и по хладно в четвъртък – 26 февруари

В петък минималните температури ще са между -6° и -1°

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около -3°.

В събота ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, а максималните – между 8° и 13°.

В неделя ще бъде предимно слънчево, в източните райони – със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо. Преди обяд по Черноморието и на места в низините и котловините ще има мъгла. Температурите ще започнат да се повишават.

