Новите станции на метрото в София се строят по план - транспорт за 45 000 пътници

Столичното метро продължава да се разширява. През тази година ще се разшири с нов 3-километров участък и три метростанции под бул. "Владимир Вазов" в район "Подуяне".

Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август и да осигури по-бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите "Хаджи Димитър", "Сухата река", "Левски Г" и западните части на града – "Овча купел" 1 и 2 и "Горна баня".

Изпълнителният директор на "Метрополитен" Николай Найденов очаква денонощна работа и в почивните дни по изграждането на новите трасета, за да се спази срокът по ПВУ.

"Срокът е много рестриктивен, нито един срок не може да бъде пропуснат. Ангажираните фирми ще отделят и от личното си време, за да ги пуснем навреме в експлоатация. Първи август е крайната дата. Надявам се да можем да направим и по-рано пускането. След приключване на строителния процес има международна процедура по сертифициране на софтуера, който задвижва влакчетата. Ако има забавяне, то ще е свързано с тази процедура, но това няма да повлияе на изпълнението на ПВУ", уточни Найденов в студиото на "България сутрин".

Той обясни, че на всеки 10 метра от релсите има датчици, които се превръщат в програма, която синхронизира движението на влака и отварянето на вратите.

Това подлежи на международна сертификация, от нея зависи сигурността на пътниците и не се прави никакъв компромис.

"Трите метростанции - от "Хаджи Димитър" минават през "Сухата река" и завършват в "Левски Г". Ще зарадваме привържениците на "Левски", има станция, направена по предложение на феновете. Кварталът изглеждаше като забравен, Метрополитен изпреварва градското развитие", коментира Николай Найденов.

Той изтъкна, че повечето сигнали от жители за щети по сгради не отговарят на истината.

"Почиваме на експертиза - има международна, допълнителна, в случая, който не е на това трасе, сме ангажирали фирма, която пискаха гражданите. Само когато излязат тези проучвания, които са категорични, тогава настъпва спокойствие. Имаме блок на повече от 400 м извън трасето на метрото. Има старо строителство, което е панелно, за работниците в "Кремиковци", и не е конструирано адекватно", категоричен е изпълнителният директор на "Метрополитен".

Не по-късно от есента на 2027 г. се очаква да бъде завършен и пуснат в действие интермодалният възел "Обеля"-"Люлин".

Надеждите на Найденов са заради удължителния бюджет да не се стигне до проблеми с финансирането на проектите.