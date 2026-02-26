Депутатите циментираха новия Изборен кодекс въпреки критиките

Окончателното отхвърляне на президентското вето върху промените в Изборния кодекс освети ново политическо обединение в парламента. Зад паравана на вътрешнопартийни борби и оправдания, депутатите циментираха законови поправки, които пораждат сериозни съмнения за бъдещата честност на изборния процес. Темата беше дискутирана от политолога Румяна Коларова, социолога Петър Вълчев и бившия депутат Искрен Митев, предаде БНТ.

Според експертите вчерашното гласуване е показало ясни процеси на прегрупиране, като фокусът падна основно върху поведението на социалистите и изненадващата подкрепа от страна на формации, които традиционно се позиционират като опозиционни.

Скритото мнозинство и изборният контрол

Въпреки опитите вниманието да бъде насочено към трусовете в левицата, същинският резултат от гласуването е консолидацията между ГЕРБ, депутатите около Делян Пеевски, "Възраждане" и "Има такъв народ".

Според Искрен Митев е изключително противоречиво как партии, разчитащи на силен вот от чужбина, гласуваха в пълен синхрон с модела, срещу който уж се борят. "Очевидно техните избиратели са ги изпратили там да гласуват не заедно с ГЕРБ и Делян Пеевки", коментира Митев, цитиран от БНТ, добавяйки, че това поведение е характерно за залязващи политически организации.

Реалната цена на това синхронизирано гласуване обаче ще бъде платена от българските граждани, тъй като новите изборни правила се приемат с цел гарантиране на партийния интерес, а не на прозрачността на вота.

Вътрешните трусове в левицата

Гласуването се превърна в сериозно изпитание за БСП, която се опитва да направи радикален завой от участник във властта към опозиция. Професор Румяна Коларова посочи, че част от депутатите, които са наясно, че няма да попаднат в бъдещите избирателни списъци, са гласували умишлено срещу ветото. "Категоричната заявка тепърва ще видим как ще повлияе вътре в БСП, защото знаете, че там основният страх е да не започват някакви вътрешнопартийни борби", подчерта Коларова.

Социологът Петър Вълчев допълни, че преходът към опозиция е труден за хора, които доскоро са заемали министерски постове. По негови думи, въпреки различията при гласуването, не се очаква незабавно разцепление в партията, а по-скоро поетапно отстъпване на старата линия, макар и това да не премине без сътресения.