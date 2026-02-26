Близо 50 хил. българи ще посетят емблематични исторически места на 3 март

Над 320 хиляди българи ще пътуват в страната за националния празник 3 март, като туристическият бранш умело използва патриотичните настроения за генериране на сериозни приходи. Това стана ясно от прогнозата на директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, според когото местата за емблематични исторически локации са изчерпани седмици предварително.

Търговия с патриотизъм

Интересът към исторически места като връх Шипка и Велико Търново е огромен, като организираните пътувания от големите градове са разпродадени още преди две седмици. Зад тези внушителни данни обаче прозира добре позната маркетингова стратегия на туристическата индустрия – създаване на изкуствен дефицит и усещане за спешност. Тази тактика традиционно се използва за оправдаване на силно завишените празнични цени на нощувките и ресторантите в цялата страна.



"Интересът към Шипка е изключително голям", заяви Румен Драганов, цитиран от NOVA. Очакванията са близо 50 хиляди души да се отправят към Паметника на свободата, превръщайки националната светиня в силно комерсиализирана дестинация през празничните дни.

Инфраструктурен колапс вместо почивка

Очакваните стотици хиляди пътувания в рамките на няколко дни неминуемо ще доведат до тежък трафик и претоварване на пътната мрежа. Масовото струпване на хора към планинските и СПА курортите, които браншът рекламира агресивно, често води до влошено качество на туристическата услуга. Липсата на адекватен капацитет за паркиране около ключовите паметници и задръстванията по дефилетата превръщат търсенето на спокойна почивка в сериозно логистично изпитание за пътуващите.

Бягство зад граница

На фона на пренаселените родни курорти и спекулативното ценообразуване, около 12 хиляди българи ще изберат да пътуват в чужбина точно по време на празника. Макар от туристическия бранш да твърдят, че тези пътувания са планирани предварително и не са пряко свързани с 3 март, статистиката показва устойчива тенденция. Все повече сънародници търсят алтернативи с по-добро съотношение между цена и качество в съседните държави. Общо за целия месец се прогнозират около 680 хиляди излизания на българи зад граница.