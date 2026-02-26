Затварят прохода Шипка заради националния празник

Транзитното преминаване през прохода Шипка ще бъде временно преустановено заради честванията на националния празник Трети март. Ограничението ще влезе в сила от 20:00 часа на 2 март и ще остане валидно до 18:00 часа на 3 март, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

През този период трафикът между град Казанлък и Габрово ще се пренасочва двупосочно през Прохода на Републиката (Хаинбоаз). Шофьорите ще трябва да използват обходния маршрут Гурково – Дебелец – Велико Търново – Русе. За пътуващите от област Стара Загора движението ще се осъществява по Подбалканския път през Калофер, Казанлък и Гурково към Прохода на Републиката, като отклоняването на автомобилите ще се извършва на пътен възел "Мъглиж".

Забраната няма да засегне превозните средства от организирания междуградски автобусен транспорт, уточняват от полицията.

Специален режим за участниците в честванията

Хората, които планират да се включат в тържествата на връх Шипка, ще се движат при специална организация. В празничния ден от 06:00 до 12:00 часа трафикът ще бъде еднопосочен от Казанлък към върха. Паркирането ще се извършва поетапно според реда на пристигане и под строгия контрол на полицейските екипи. След приключване на официалната част, между 12:00 и 18:00 часа, автомобилите ще се изтеглят еднопосочно от върха обратно към Казанлък.

Органите на реда предупреждават за усложнена метеорологична обстановка и крайно ограничена инфраструктура в района. Придвижването от зоните за паркиране до Паметника на свободата ще става предимно пеша. Поради тази причина полицията настоятелно призовава всички посетители да пътуват изключително с автомобили, подготвени за зимни условия, и да носят подходяща планинска екипировка.

Строги мерки за сигурност

В зоната на тържествата ще действат безпрецедентни мерки за сигурност. Полицейските служители няма да допускат хора, които носят огнестрелно оръжие, намират се във видимо нетрезво състояние или са употребили наркотици. Задължително е носенето на валидни документи за самоличност.

От МВР напомнят, че европейските регулации строго забраняват използването на дронове над места със струпване на голямо количество хора, което означава, че полетите с безпилотни летателни апарати над Паметника на свободата няма да бъдат разрешени.

Тази година официален домакин на националното честване е община Казанлък, която е подготвила богата културна програма, започваща още от 2 март.