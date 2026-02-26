Ватман почина по време на работа в София
Ватман на трамвай е починал по време на работа, докато трамваят се движел, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство.
Преди да издъхне, мъжът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници.
В момента тече разследване
