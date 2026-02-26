Ватман почина по време на работа в София

Ватман на трамвай е починал по време на работа, докато трамваят се движел, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство.

Преди да издъхне, мъжът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници.

В момента тече разследване