Ватман почина по време на работа в София

Ватман почина по време на работа в София
Ватман на трамвай е починал по време на работа, докато трамваят се движел, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал край подлеза на Румънското посолство.

Преди да издъхне, мъжът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници.

В момента тече разследване

