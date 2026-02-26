Пикът на грипа премина, но други вируси пълнят лекарските кабинети

Пикът на грипната вълна у нас вече е преминал, но кабинетите на общопрактикуващите лекари продължават да бъдат натоварени. Това заяви пред Нова нюз личният лекар д-р Слав Славов.

Той посочи, че през последните седмици се наблюдава отчетлив спад в случаите на грип. "Пикът беше в края на миналия месец и началото на февруари. Все още има случаи, но те не са толкова много, колкото през предишните седмици или както беше миналата година", отчете медикът.

Той изтъкна, че този сезон не се е стигнало до обявяване на епидемична обстановка и затваряне на училища - нещо, което отличава настоящата грипна вълна от предходни години.

Въпреки отстъплението на грипа обаче, кабинетите не остават празни, тъй като на негово място се активизират други респираторни вируси.

"Доста често имаме положителни тестове за COVID. Също така има респираторно заболяване и други вирусни единици", посочи Славов и уточни, че не всички хора се тестват, така че не няма точна информация какви вируси циркулират в момента.

Според него реалната картина вероятно е по-широка от официалните данни именно заради ограниченото тестване.

Запитан дали все още има струпване на пациенти, д-р Славов потвърди, че още има опашки и доста болни - не само от вирусни, но и от бактериални инфекции.

Той призова пациентите да продължат да бъдат отговорни: "Нека хората продължават да носят маска и да са отговорни не само за своето здраве, но и за здравето на околните. Това, че случаите намаляват, не означава, че грипът ще изчезне тази или следващата седмица", подчерта лекарят.

Той отбеляза, че грипът остава лесно разпознаваем по внезапното си начало. "Характерно за грипа е, че започва много рязко. Симптомите се развиват буквално за два-три часа от напълно здраво състояние. Почти винаги стартира с много висока температура, болки в тялото, ставите и мускулите, болки в гърлото, главоболие и други вирусни оплаквания", обясни д-р Славов.

Той е категоричен, че при първи симптоми трябва да се потърси медицинска помощ.

"Още при първите симптоми трябва да се свържете с лекар, защото първите часове са най-важни, за да може адекватно да се реагира. В момента на пазара в България има подходящи препарати, които, ако се започнат навреме, водят до доста по-леко протичане на грипа", изтъкна лекарят.

Според него добрата новина е, че през този сезон усложненията са по-редки.