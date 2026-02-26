Спекуланти заливат с имоти пазара в София

След години на изкуствено поддържан дефицит, собственици на инвестиционни имоти започнаха масово да разпродават жилищата си в София. Въпреки двойния ръст на офертите в някои столични райони, сделките буксуват заради драстичното влошаване на финансовата достъпност за крайните купувачи.

Експерти отчетоха обръщането на тенденцията по време на специализиран бизнес форум за недвижими имоти, проведен на 24 февруари в столицата.

Спекулативен балон и свръхпредлагане

Данните от пазара разкриват, че продавачите, които са придобили имоти с цел бърза печалба през последните две години, сега тестват пазара, за да осребрят инвестициите си. Част от тях умишлено са задържали предлагането в очакване на приемането на еврото.

Резултатът е безпрецедентен ръст на активните обяви – според брокери, в райони с обичайно две-три конкурентни оферти, сега те достигат до 15. Анализ на новото строителство и демографските тенденции дори предупреждава за първото от осем години насам локално свръхпредлагане в някои части на града.

Доходите губят състезанието с цените

Въпреки наводняването на пазара, купувачите подхождат изключително предпазливо и отказват да сключват сделки на всяка цена. Специалистите отчитат сериозно влошаване на съотношението между трудовите възнаграждения и стойността на квадратен метър.

"През миналата година доходите нараснаха с около 10 процента, но ръстът на цените беше по-висок", заяви Иглика Йорданова, цитирана от БТА.

Тази диспропорция на практика изтласква основния местен купувач от пазара, превръщайки покупката на собствено жилище в лукс, достъпен за все по-малко хора.

Брокерите сменят тона

Замръзването на пазара и сериозното удължаване на времето за реализиране на сделките принуждава агенциите за недвижими имоти да променят досегашната си стратегия. Вместо доскорошното насърчаване на рекордни оферти, сега посредниците настояват за по-реалистично ценообразуване, за да спасят търговията от пълен застой.

Пазарът вече наказва алчните продавачи, като в рамките на седмици на светло излизат сходни апартаменти с до 60 хиляди евро по-ниска офертна стойност, признават представители на бранша.