Тръмп иска войната в Украйна да приключи до месец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на украинския президент Володимир Зеленски по време на телефонен разговор, че желае бързо да бъде постигнато мирно споразумение, като предпочита войната да приключи в рамките на месец. Разговорът, за който оповести "Аксиос" и бе потвърден от Зеленски в публично изявление, се е състоял на 25 февруари и е продължил около 30 минути.

Според източници, цитирани от "Аксиос", разговорът е бил описан като любезен и конструктивен. Зеленски е изразил надежда, че войната може да приключи още тази година. В отговор Тръмп е отбелязал, че конфликтът продължава твърде дълго и е изразил желание той да бъде приключен в рамките на няколко седмици.

Разговорът се състоя ден след четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и непосредствено преди насрочените разговори в Женева между висши представители на САЩ и Украйна. В разговора са участвали специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и съветникът Джаред Къшнър, които днес ще се срещнат с украинския преговорен екип, ръководен от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски заяви, че лидерите са обсъдили дневния ред за предстоящите двустранни преговори и подготовката за по-широк кръг разговори в началото на март, в които се очаква да участват пълни делегации в тристранен формат. Целта, според него, е да се положат основите за разговори на ниво държавни ръководители. Той добави, че Тръмп подкрепя този "стъпка по стъпка" подход като най-ефективен за решаване на сложни и чувствителни въпроси и за окончателно прекратяване на войната.

Украинският президент също така изрази благодарност за продължаващата ангажираност на САЩ в усилията за мир и подчерта значението на програмата PURL, която позволява на Киев да закупува американски ракети за системите за противовъздушна отбрана. Той отбеляза, че настоящата зима е особено тежка за Украйна, като подчерта, че тези системи са критични за защита на цивилното население и инфраструктурата.

