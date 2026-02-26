Измама с екстеншъни за коса предотвратиха митничарите в София

Митничарите в София хванаха опит за митническа измама с естетични фризьорски продукти - екстеншъни за коса. Това е най-големият случай установен до този момент с този вид стока.

На 16.02.2026 г. митническите служители селектират за проверка пратка, пристигаща от Виетнам, декларирана като 128 екстеншъни за коса. Поради възникнали съмнения относно произхода и материала на стоките, митническите служители вземат проби за установяване на правилните код и ставка за деклариране.

Изготвени са три митнически лабораторни експертизи, които установяват, че в действителност екстеншъните не са от изкуствен материал, както е декларирано, а представляват естествена човешка коса - подредена, измита, сортирана по дължина и подготвена за изработване на кичури или други сходни фризьорски артикули.

Във връзка с установеното несъответствие при декларирането стоките са задържани. За избегнатите публични държавни вземания ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение - митническа измама.

Приблизителната пазарна цена на такова количество екстеншъни от естествена коса е около 15 000 евро.

Инспектори откриван товара зад „тапа“ от кашони – близо 20 тона текстил и чанти със защитени марки са задържани

Тресите за коса се използват в козметичните студиа и фризьорски салони и служат за удължаване и уплътняване на обема на косата. От една страна некачествените материали, от които могат да бъдат изработени синтетичните коси, крият рискове за здравето на човека, а от друга – поради разликата в цената между синтетични и естествени коси, част от вносителите се изкушават да декларират продуктите като по-евтината изкуствена версия, докато в действителност стоките представляват висококачествени естествени коси, готови за поставяне.

Изкуствените и естествените коси се облагат с една и съща ставка – 1% мито и 20% ДДС от внос, но естествената коса е три – четири пъти по-скъпа от синтетичната версия.

Обичайно този вид стоки пристигат от Китай и Виетнам с въздушни пратки. Получатели са предимно физически лица, въпреки че за повечето пратки може да се подозира, че не са за лична употреба, а подлежат на препродажба.