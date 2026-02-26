Ким Чен Ун обяви готовност за диалог със САЩ при признаване на ядрената мощ на Северна Корея

При закриването на деветия конгрес на управляващата Работническа партия в Пхенян, лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун подчерта, че отношенията със Съединените щати могат да се подобрят, ако Вашингтон признае ядрената позиция на Пхенян и прекрати враждебната си политика. Изказването му, съобщено от Корейската централна информационна агенция (KCNA), посочва, че бъдещето на отношенията между САЩ и Северна Корея зависи изцяло от подхода на Вашингтон. „Ако САЩ уважават настоящия ни ядрен статус и се откажат от враждебната си политика, няма причина да не можем да се разбираме добре“, каза Ким.

Лидерът на Северна Корея изясни, че мирното съжителство или конфронтацията зависят от САЩ, добавяйки, че Пхенян е готов за двата сценария. Докато оставя вратата отворена за възобновяване на диалога с президента на САЩ Доналд Тръмп, който се очаква да посети Китай по-късно тази пролет, Ким категорично отхвърли всякакво взаимодействие с Южна Корея, определяйки Сеул като „най-враждебния субект“ за Пхенян. Той нарече последните жестове от страна на Южна Корея „измамни“ и настоя, че Северът ще изключи Южна Корея завинаги от категорията на сънародниците. Ким предупреди, че докато Южна Корея споделя граница със Севера, тя трябва да се откаже от всякакви претенции за намеса или взаимодействие, заявявайки, че най-безопасният й курс е „да ни остави на мира“.

Ким също подчерта ядрените амбиции на Пхенян, заявявайки, че страната ще се фокусира върху разширяване както на количеството, така и на оперативните способности на своя ядрен арсенал. Той очерта планове за развитие на нови стратегически активи, включително ядрено въоръжени морски и сухопътни сили, дронове с изкуствен интелект, модерни разузнавателни спътници и системи за електронна война, насочени към командните структури на противника. Северът провежда редовни ракетни тестове и е натрупал междуконтинентални и тактически ядрени способности, като анализаторите посочват, че позиция на страната показва, че всяко възобновяване на преговорите със САЩ би се случило спрямо условията на Северна Корея, като въпросът за денуклеаризация остава извън обсега на бъдещи разговори.

По време на конгреса Ким и дъщеря му Джу Е се показаха публично, включително на военен парад на площад „Ким Ир Сен“ в Пхенян. Смята се, че тийнейджърката, на около 13 години, се появява в черни кожени тоалети, съответстващи на тези на баща ѝ, което подхранва спекулации, че тя е подготвяна за негов наследник. Хиляди войници участваха в парада, включително части, ангажирани в руските военни действия в Украйна, и такива, разположени близо до междукорейската граница, демонстрирайки акцента на Пхенян върху военната сила до дипломатическите послания.

Наблюдателите отбелязват, че изявленията на Ким отразяват стратегическа пренастройка: Северна Корея сигнализира, че е готова да развие пряка връзка със САЩ независимо от Южна Корея, използвайки ядреното си статукво както за възпиране, така и като инструмент за преговори. Реториката подчертава настояването на Пхенян за автономия във външната политика и продължаващата централна роля на ядрената програма както в вътрешната политика, така и в международната дипломация.